Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донбасса. По его мнению, враг нашел там перспективу продвижения.

Об этом эксперт заявил в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на Авдеевском направлении

По словам Поповича, сейчас бои идут за близлежащие села, расположенные к западу от Авдеевки. Речь идет об Орловке, Тоненьком, Бердичах.

"Я не думаю, что россияне будут прекращать наступление на Авдеевском направлении. Очевидно, что они нашли для себя перспективы продвижения к западу от Авдеевки. Бои идут за западнее села. Это Орловка, Тоненькое, Бердичи", — сказал Попович.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах враг имеет определенные успехи. На эти участки фронта оккупанты как раз стягивают резервы и перебрасывают авиацию.

"В некоторых населенных пунктах враг продвинулся. Там накапливают резервы, опрокидывают авиацию на замену сбитой. Они будут и дальше пытаться продвигаться. Даже если сейчас относительно затишье, хотя у меня есть сомнения, дальше боевые действия будут продолжаться", — сказал эксперт.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

В то же время, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.