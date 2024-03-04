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Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

4 марта 2024 г. 16:31

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

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11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

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10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

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Военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донбасса. По его мнению, враг нашел там перспективу продвижения.

Об этом эксперт заявил в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на Авдеевском направлении

По словам Поповича, сейчас бои идут за близлежащие села, расположенные к западу от Авдеевки. Речь идет об Орловке, Тоненьком, Бердичах.

"Я не думаю, что россияне будут прекращать наступление на Авдеевском направлении. Очевидно, что они нашли для себя перспективы продвижения к западу от Авдеевки. Бои идут за западнее села. Это Орловка, Тоненькое, Бердичи", — сказал Попович.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах враг имеет определенные успехи. На эти участки фронта оккупанты как раз стягивают резервы и перебрасывают авиацию.

"В некоторых населенных пунктах враг продвинулся. Там накапливают резервы, опрокидывают авиацию на замену сбитой. Они будут и дальше пытаться продвигаться. Даже если сейчас относительно затишье, хотя у меня есть сомнения, дальше боевые действия будут продолжаться", — сказал эксперт.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

В то же время, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.

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