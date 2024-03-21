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Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

21 березня 2024 р. 11:34

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Країна-терорист Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. Процес евакуації у регіоні вже давно запустили, однак останній тиждень він відбувається у посиленому режимі. 

Про це заявив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка в ефірі Ранок.LIVE. 

Що відбувається на Сумщині

"Їхня авіація і їх авіаційні удари на минулому тижні ми дуже сильно відчули, коли було потрапляння по Сумах. Найскладніша ситуація — це прикордоння. Дуже важко особливо Великій Писарівці", — сказав Стрілка, говорячи про загальну ситуацію на Сумщині. 

Він додав, що процес евакуації цивільних громадян відбувається давно. Втім, останніми днями проходить у посиленому режимі. 

"Ті громадяни, які хотіли, вже виїхали. Але через посилені обстріли цей процес пришвидшується", — сказав Стрілка. 

У той же час представник рятувальної служби зазначив, що ДСНС не володіє точними цифрами тих, хто евакуювався. Разом з тим, за його словами, за період активної евакуації жителів Велико-Писарівської громади рятувальники надали допомогу майже 300 громадянам, серед них — 27 дітей. 

Крім того Стрілка наголосив, що за останні два тижні суттєво змінився алгоритм дотримання правил безпеки. 

"Безпека особового складу понад усе. Тому що ви знаєте останній досить прикрий підступний випадок на Одещині, коли було нанесено удар по наших рятувальниках", — сказав речник ДСНС. 

Нагадаємо, через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Також керівник однієї з громад Сумщини заявив про нестачу комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. 

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