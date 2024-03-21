Россияне равняют с землей Сумщину — какая ситуация на пограничье

Страна-террорист Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничье участились особенно после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородщины. Процесс эвакуации в регионе уже давно запустили, однако последнюю неделю он проходит в усиленном режиме.

Об этом заявил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Стрелка в эфире Ранок.LIVE.

Что происходит на Сумщине

"Их авиация и их авиационные удары на прошлой неделе мы очень сильно почувствовали, когда было попадание по Сумам. Самая сложная ситуация — это приграничье. Очень тяжело особенно Великой Писаревке", — сказал Стрелка, говоря об общей ситуации в Сумской области.

Он добавил, что процесс эвакуации гражданских граждан проходит давно. Впрочем, в последние дни — в усиленном режиме.

"Те граждане, которые хотели, уже уехали. Но из-за усиленных обстрелов этот процесс ускоряется", — сказал Стрелка.

В то же время представитель спасательной службы отметил, что ГСЧС не владеет точными цифрами эвакуируемых. Вместе с тем, по его словам, за период активной эвакуации жителей Велико-Писаревской общины спасатели оказали помощь почти 300 гражданам, в том числе — 27 детям.

Кроме того, Стрелка подчеркнул, что за последние две недели существенно изменился алгоритм соблюдения правил безопасности.

"Безопасность личного состава превыше всего. Потому что вы знаете последний довольно досадный коварный случай в Одесской области, когда был нанесен удар по нашим спасателям", — сказал спикер ГСЧС.

Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.

Также руководитель одной из общин Сумщины заявил о нехватке коммунальной техники для строительства фортификационных сооружений и разбора завалов.