Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту в Одесі стали свідками російського ракетного удару.
Які наслідки та чому обстріл був не випадковим — про це і не тільки говорять політичний експерт Костянтин Матвієнко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
Чому РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського
В ефірі підіймаються такі теми:
- Руйнація Чорноморського флоту РФ.
- Протести фермерів у Варшаві.
- Обстріл Одеси під час візиту Зеленського: чому це не випадковість?
- Відмова Олени Зеленської від візиту до США.
Нагадаємо, 6 березня під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс стали свідками ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені.
Перебуваючи у місті, сторони вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.