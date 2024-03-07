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Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

07 березня 2024 р. 19:50

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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

Text

19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Text

19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Text

19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Text

19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Text

18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Text

16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту в Одесі стали свідками російського ракетного удару

Які наслідки та чому обстріл був не випадковим — про це і не тільки говорять політичний експерт Костянтин Матвієнко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Чому РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Руйнація Чорноморського флоту РФ. 
  • Протести фермерів у Варшаві.
  • Обстріл Одеси під час візиту Зеленського: чому це не випадковість?
  • Відмова Олени Зеленської від візиту до США. 

Нагадаємо, 6 березня під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс стали свідками ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені. 

Перебуваючи у місті, сторони вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

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22:00 Долар різко обвалився у банках — як змінився курс

22:00 Порошенко збагатився за лютий 2024 року більше, чим за весь 2021 рік, — НАЗК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

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19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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