Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Одессу стали свидетелями российского ракетного удара.

Какие последствия и почему обстрелы были не случайны — об этом и не только говорят политический эксперт Константин Матвиенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Почему РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского

В эфире поднимаются следующие темы:

Разрушение Черноморского флота РФ.

Протесты фермеров в Варшаве.

Обстрел Одессы во время визита Зеленского: почему это не случайность?

Отказ Елены Зеленской от визита в США.

Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, погибли и ранены.

Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.