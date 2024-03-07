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Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

7 марта 2024 г. 19:50

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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

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19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

Text

19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

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Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Одессу стали свидетелями российского ракетного удара.

Какие последствия и почему обстрелы были не случайны — об этом и не только говорят политический эксперт Константин Матвиенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Почему РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Разрушение Черноморского флота РФ.
  • Протесты фермеров в Варшаве.
  • Обстрел Одессы во время визита Зеленского: почему это не случайность?
  • Отказ Елены Зеленской от визита в США.

Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, погибли и ранены.

Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

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