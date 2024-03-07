Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Одессу стали свидетелями российского ракетного удара.
Какие последствия и почему обстрелы были не случайны — об этом и не только говорят политический эксперт Константин Матвиенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Почему РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского
В эфире поднимаются следующие темы:
- Разрушение Черноморского флота РФ.
- Протесты фермеров в Варшаве.
- Обстрел Одессы во время визита Зеленского: почему это не случайность?
- Отказ Елены Зеленской от визита в США.
Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, погибли и ранены.
Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.