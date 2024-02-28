Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

У Головному управлінні розвідки попередили українців, що російська інформаційна спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації навесні.

Чого очікувати та чим закінчиться чергова ворожа ІПСО, а також чи існує загроза з Придністров'я — ці та інші теми обговорюють політтехнолог Тарас Загородній разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Росія готує "Майдан-3"

В ефірі підіймаються такі теми:

"Майдан-3": чого очікувати від спецоперації та чим вона може закінчитися?

Закінчення повноважень президента.

Що Зеленський привезе з Албанії?

Чи є загроза нападу з Придністров'я?

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Як пояснив політолог, ворог використовує такі засоби інформаційної війни через те, що через певні причини не може досягти поставлених цілей на фронті.