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Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024 р. 19:00

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Text

17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Text

14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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У Головному управлінні розвідки попередили українців, що російська інформаційна спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації навесні. 

Чого очікувати та чим закінчиться чергова ворожа ІПСО, а також чи існує загроза з Придністров'я — ці та інші теми обговорюють політтехнолог Тарас Загородній разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Росія готує "Майдан-3"

В ефірі підіймаються такі теми:

  • "Майдан-3": чого очікувати від спецоперації та чим вона може закінчитися?
  • Закінчення повноважень президента. 
  • Що Зеленський привезе з Албанії?
  • Чи є загроза нападу з Придністров'я?

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

Як пояснив політолог, ворог використовує такі засоби інформаційної війни через те, що через певні причини не може досягти поставлених цілей на фронті. 

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19:15 В Одесі напали на волонтера, який зібрав 50 тисяч доларів на ЗСУ — подробиці

19:08 Українські військові показали, як окупант здався в полон

Оновлено

18:54 Ердоган заявив, що готовий надати майданчик для перемовин України й Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

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16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

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