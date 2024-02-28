Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

В Главном управлении разведки предупредили украинцев, что российская информационная спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации весной.

Чего ждать и чем закончится очередная враждебная ИПСО, а также существует ли угроза из Приднестровья — эти и другие темы обсуждают политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Россия готовит "Майдан-3"

В эфире поднимаются следующие темы:

Майдан-3: чего ожидать от спецоперации и чем она может закончиться?

Окончание полномочий президента.

Что Зеленский привезет из Албании?

Есть ли угроза нападения из Приднестровья?

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

Как пояснил политолог, враг использует такие средства информационной войны из-за того, что по определенным причинам не может достичь поставленных целей на фронте.