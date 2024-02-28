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Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024 г. 19:00

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

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19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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В Главном управлении разведки предупредили украинцев, что российская информационная спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации весной.

Чего ждать и чем закончится очередная враждебная ИПСО, а также существует ли угроза из Приднестровья — эти и другие темы обсуждают политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Россия готовит "Майдан-3"

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Майдан-3: чего ожидать от спецоперации и чем она может закончиться?
  • Окончание полномочий президента.
  • Что Зеленский привезет из Албании?
  • Есть ли угроза нападения из Приднестровья?

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

Как пояснил политолог, враг использует такие средства информационной войны из-за того, что по определенным причинам не может достичь поставленных целей на фронте.

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19:45 Apple останавливает проект, над которым работала более 10 лет — что не получилось

19:40 Футболист Бундеслиги пострадал от воров — кто неожиданно пришел на помощь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:39 Очереди на границе Украины — в направлении какой страны водителям придется долго стоять

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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