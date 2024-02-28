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Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

28 лютого 2024 р. 14:03

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Text

13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

Text

12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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Днем раніше у Головному управлінні розвідки попередили українців про кульмінацію інформаційної атаки Росії під назвою "Майдан-3", мета якої — посіяти недовіру в суспільства до влади України. На думку політолога Петра Олещука, ворог використовує такі засоби інформаційної війни через те, що через певні причини не може досягти поставлених цілей на фронті. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого Росії "Майдан-3"

"Ті цілі, про які вони оголошували та масштабні наступи вони в такий спосіб реалізувати не можуть. На це є цілком об'єктивні причини. Тому, бажання вирішити це питання одним ударом, хай навіть не військовим, але інформаційним, психологічним, політичним може в них виникнути", — сказав Олещук, коментуючи інформаційну атаку РФ. 

Він додав, що Кремль готовий витрачати шалені кошти на будь-які інформаційні атаки. Олещук наголосив, що останні два роки, як триває повномасштабна війна, у соцмережах суттєво збільшилася активність російських ботів. 

"Оцей світ ТікТоку — це один з важливих стратегічних напрямків російського пропагандитського впливу", — сказав експерт. 

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейки про Україну та зрив допомоги від партнерів.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.

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14:30 Українцям планують підвищити зарплати — що зміниться у 2024 році

14:23 Мбаппе розповів Макрону про свій майбутній клуб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE