Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Днем раніше у Головному управлінні розвідки попередили українців про кульмінацію інформаційної атаки Росії під назвою "Майдан-3", мета якої — посіяти недовіру в суспільства до влади України. На думку політолога Петра Олещука, ворог використовує такі засоби інформаційної війни через те, що через певні причини не може досягти поставлених цілей на фронті.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого Росії "Майдан-3"

"Ті цілі, про які вони оголошували та масштабні наступи вони в такий спосіб реалізувати не можуть. На це є цілком об'єктивні причини. Тому, бажання вирішити це питання одним ударом, хай навіть не військовим, але інформаційним, психологічним, політичним може в них виникнути", — сказав Олещук, коментуючи інформаційну атаку РФ.

Він додав, що Кремль готовий витрачати шалені кошти на будь-які інформаційні атаки. Олещук наголосив, що останні два роки, як триває повномасштабна війна, у соцмережах суттєво збільшилася активність російських ботів.

"Оцей світ ТікТоку — це один з важливих стратегічних напрямків російського пропагандитського впливу", — сказав експерт.

Нагадаємо, спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейки про Україну та зрив допомоги від партнерів.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.