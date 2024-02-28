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Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

28 февраля 2024 г. 14:03

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

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14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

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09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Text

11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Text

11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Text

11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

Text

09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

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Днем ранее в Главном управлении разведки предупредили украинцев о кульминации информационной атаки России под названием "Майдан-3", цель которой — посеять недоверие у общества к власти Украины. По мнению политолога Петра Олещука, враг использует такие средства информационной войны из-за того, что по определенным причинам не может достичь поставленных целей на фронте.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Для чего России "Майдан-3"

"Те цели, о которых они объявляли, и масштабные наступления они таким образом реализовать не могут. На это есть вполне объективные причины. Поэтому желание решить этот вопрос одним ударом, пусть даже не военным, но информационным, психологическим, политическим может у них возникнуть", — сказал Олещук, комментируя информационную атаку РФ.

Он добавил, что Кремль готов тратить сумасшедшие средства на любые информационные атаки. Олещук подчеркнул, что последние два года, как идет полномасштабная война, в соцсетях существенно увеличилась активность российских ботов.

"Этот мир Тик Тока — это одно из важных стратегических направлений российского пропагандитского влияния", — сказал эксперт.

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейки об Украине и срыв помощи от партнеров.

Кстати, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:52 В Полтаве мужчина с ножом напал на продавщицу рыбного магазина

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