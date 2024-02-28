Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Днем ранее в Главном управлении разведки предупредили украинцев о кульминации информационной атаки России под названием "Майдан-3", цель которой — посеять недоверие у общества к власти Украины. По мнению политолога Петра Олещука, враг использует такие средства информационной войны из-за того, что по определенным причинам не может достичь поставленных целей на фронте.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Для чего России "Майдан-3"

"Те цели, о которых они объявляли, и масштабные наступления они таким образом реализовать не могут. На это есть вполне объективные причины. Поэтому желание решить этот вопрос одним ударом, пусть даже не военным, но информационным, психологическим, политическим может у них возникнуть", — сказал Олещук, комментируя информационную атаку РФ.

Он добавил, что Кремль готов тратить сумасшедшие средства на любые информационные атаки. Олещук подчеркнул, что последние два года, как идет полномасштабная война, в соцсетях существенно увеличилась активность российских ботов.

"Этот мир Тик Тока — это одно из важных стратегических направлений российского пропагандитского влияния", — сказал эксперт.

Напомним, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейки об Украине и срыв помощи от партнеров.

Кстати, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.