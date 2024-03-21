Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

10 жовтня 2023 року став вирішальним моментом для міста Авдіївка, коли окупанти розпочали масштабний наступ з метою оточити та захопити його. Протягом чотирьох місяців українські захисники, включаючи ЗСУ та прикордонників, вистояли проти ворожих штурмів, завдаючи ворогу значних втрат — свої позиції після відповідного наказу командування вони залишили тільки 17 лютого.

Кадри останніх днів оборони Авдіївки у Донецькій області перед відходом з міста опублікувала Держприкордонслужба.

Останні дні в Авдіївці

Бої за Авдіївку були надзвичайно важкими. Окупанти атакували місто з усіх боків, використовуючи артилерію, авіацію та бронетехніку. Також проти українських захисників використовувались ударні дрони.

"Звук в нього противний, такий як в комара. І ти розумієш, що ударний дрон, він висить над твоєю хатою в якій ти триаєш оборону. І ти розумієш що у будь яку хвилину він може до тебе залетіти", — розповідає військовий на відео.

Українські захисники вели неперервні бої за кожну вулицю, тримаючи оборону та завдаючи ворогу великих втрат. За чотири місяці активних боїв ворогвтратив понад 45 тисяч військових та сотні одиниць бронетехніки.

Нестача продовольства, води та боєприпасів також ставила під загрозу українських захисників, оскільки обстріли окупантів ускладнювали постачання до міста.

"В нас був настільки сильний мороз, що вода в пляшках замерзала. І ти дробиш цей льод і як льодяник розсмоктуєш, щоб просто якось попити", — згадує один з військових на відео.

Українська влада організовувала евакуацію мирного населення, щоб убезпечити його від жорстоких боїв та захистити цивільних від ворожих атак.

Операція з виходу українських військ з Авдіївки була ретельно спланована та проведена. Підрозділи ЗСУ та інших Сил оборони організовано й без втрат залишили свої позиції. Хоча окупанти намагалися перешкодити виходу українських військ, їм не вдалося цього зробити.

Нагадаємо, що військовослужбовці розкрили донині невідомі подробиці того, що насправді сталося в Авдіївці в нашому екслюзивному репортажу.

Також ми писали про те, що у Третій штурмовій назвали кількість ліквідованих окупантів під Авдіївкою за тиждень.