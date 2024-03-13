В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

На каналі Новини.LIVE прем'єра ексклюзивного репортажу за участю бійців Третьої окремої штурмової бригади. Військовослужбовці розкриють донині невідомі подробиці того, що насправді сталося в Авдіївці.

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Ексклюзивне інтерв'ю бійців 3 ОШБр

На початку лютого 2024 року, Третя окрема штурмова бригада підсилила воїнів ЗСУ в Авдіївці. Згодом командування вирішило, що військові мають покинути місто. Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв.

Команда Новини.LIVE отримала необхідні дозволи, та вирушила ближче до лінії зіткнення. Під час бесіди з армійцями стала розкрита правда про гроші, втрати та кінець війни, яким його бачать військовослужбовці.

Нагадаємо, бійці третьої штурмової бригади показали новий високотехнологічний інтерактивний тир для рекрутів Strata22, призначений для первинного етапу вогневої підготовки.

Також не так давно підрозділ показав ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.