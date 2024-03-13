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В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

13 березня 2024 р. 23:09

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23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

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22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

Text

20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

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19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

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На каналі Новини.LIVE прем'єра ексклюзивного репортажу за участю бійців Третьої окремої штурмової бригади. Військовослужбовці розкриють донині невідомі подробиці того, що насправді сталося в Авдіївці.

Переглянути спецрепортаж можна за посиланням

Ексклюзивне інтерв'ю бійців 3 ОШБр

На початку лютого 2024 року, Третя окрема штурмова бригада підсилила воїнів ЗСУ в Авдіївці. Згодом командування вирішило, що військові мають покинути місто. Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв.

Команда Новини.LIVE отримала необхідні дозволи, та вирушила ближче до лінії зіткнення. Під час бесіди з армійцями стала розкрита правда про гроші, втрати та кінець війни, яким його бачать військовослужбовці. 

Нагадаємо, бійці третьої штурмової бригади показали новий високотехнологічний інтерактивний тир для рекрутів Strata22, призначений для первинного етапу вогневої підготовки.

Також не так давно підрозділ показав ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

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23:44 В Німеччині жорстоко вбито біженку з України — її родичі зникли безвісти

23:44 Обов'язкова мобілізація жінок в Україні — військова зробила жорстку заяву

23:30 Нафтогаз попередив клієнтів про нові рахунки — кому і як платити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

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20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

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