В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

На канале Новини.LIVE премьера эксклюзивного репортажа с участием бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады. Военнослужащие раскроют неизвестные подробности того, что на самом деле произошло в Авдеевке.

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Эксклюзивное интервью бойцов 3 ОШБр

В начале февраля 2024 года Третья отдельная штурмовая бригада усилила воинов ВСУ в Авдеевке. Впоследствии командование решило, что военные должны покинуть город. После выхода из Авдеевки никаких интервью и заявлений.

Команда Новини.LIVE получила необходимые разрешения и отправилась ближе к линии столкновения. Во время беседы с армейцами стала раскрыта правда о деньгах, потерях и конце войны, которым его видят военнослужащие.

Напомним, бойцы третьей штурмовой бригады показали новый высокотехнологичный интерактивный тир для рекрутов Strata22, предназначенный для первоначального этапа огневой подготовки.

Также недавно подразделение показало эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.