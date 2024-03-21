Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

10 октября 2023 стал решающим моментом для города Авдеевка, когда оккупанты начали масштабное наступление с целью окружить и захватить его. В течение четырех месяцев украинские защитники, включая ВСУ и пограничников, выстояли против вражеских штурмов, нанося врагу значительные потери — свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля.

Кадры последних дней обороны Авдеевки в Донецкой области перед уходом из города опубликовала Госпогранслужба.

Последние дни в Авдеевке

Бои за Авдеевку были очень тяжелыми. Оккупанты атаковали город со всех сторон, используя артиллерию, авиацию и бронетехнику. Также против украинских защитников использовались ударные дроны.

"Звук у него противный, такой как у комара. И ты понимаешь, что ударный дрон, он висит над твоим домом в котором ты держишься оборону. И ты понимаешь что в любую минуту он может к тебе залететь", — рассказывает военный на видео.

Украинские защитники вели непрерывные бои за каждую улицу, держа оборону и нанося врагу большие потери. За четыре месяца активных боев враг потерял более 45 тысяч военных и сотни единиц бронетехники.

Нехватка продовольствия, воды и боеприпасов также ставила под угрозу украинских защитников, поскольку обстрелы окупантов осложняли поставки в город.

"У нас был настолько сильный мороз, что вода в бутылках замерзала. И ты дробишь этот лед и как леденец рассасываешь, чтобы просто как-нибудь попить", — вспоминает один из военных на видео.

Украинские власти организовывали эвакуацию мирного населения, чтобы обезопасить его от жестоких боев и защитить гражданских от вражеских атак.

Операция по выходу украинских войск из Авдеевки была тщательно спланирована и проведена. Подразделения ВСУ и других сил обороны организованно и без потерь оставили свои позиции. Хотя оккупанты пытались воспрепятствовать выходу украинских войск, им не удалось этого сделать.

Напомним, что военнослужащие раскрыли до сих пор неизвестные подробности того, что на самом деле произошло в Авдеевке в нашем эксклюзивном репортаже.

Также мы писали о том, что в Третьей штурмовой назвали количество ликвидированных оккупантов под Авдеевкой за неделю.