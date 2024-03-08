Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Політолог Володимир Фесенко вважає, що рішення про повернення українських біженців з-за кордону має бути в зоні відповідальності наших іноземних партнерів. Вони, до прикладу, можуть скасувати або продовжити виплачувати певні пільги тим, хто вирішить повернутися додому.

Про це експерт розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Повернення біженців в Україну

"Якщо про стимули повернення, то, скоріше, це буде рішення наших партнерів. Вони можуть виплачувати гроші тим, хто буде повертатися. От вам один варіант", — сказав Фесенко, говорячи про можливості повернення біженців в Україну.

Він додав, що українці за кордоном не можуть бути постійно у статусі біженців. Вони повинні або інтегруватися в іноземне суспільство, або повертатися додому.

"Люди будуть повертатися, коли будуть безпечні умови. В абсолютному варіанті — це завершення війни", — сказав Фесенко.

Нагадаємо, влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

Також повідомлялося, що українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.