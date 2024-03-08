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Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

08 березня 2024 р. 13:34

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12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Політолог Володимир Фесенко вважає, що рішення про повернення українських біженців з-за кордону має бути в зоні відповідальності наших іноземних партнерів. Вони, до прикладу, можуть скасувати або продовжити виплачувати певні пільги тим, хто вирішить повернутися додому. 

Про це експерт розповів в інтерв'ю Новини.LIVE. 

Повернення біженців в Україну

"Якщо про стимули повернення, то, скоріше, це буде рішення наших партнерів. Вони можуть виплачувати гроші тим, хто буде повертатися. От вам один варіант", — сказав Фесенко, говорячи про можливості повернення біженців в Україну. 

Він додав, що українці за кордоном не можуть бути постійно у статусі біженців. Вони повинні або інтегруватися в іноземне суспільство, або повертатися додому. 

"Люди будуть повертатися, коли будуть безпечні умови. В абсолютному варіанті — це завершення війни", — сказав Фесенко. 

Нагадаємо, влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

Також повідомлялося, що українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

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13:33 В Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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