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Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

8 марта 2024 г. 13:34

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11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

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Политолог Владимир Фесенко считает, что решение о возвращении украинских беженцев из-за границы должно быть в зоне ответственности наших иностранных партнеров. Они, например, могут отменить или продолжить выплачивать определенные льготы тем, кто решит вернуться домой.

Об этом эксперт рассказал в интервью Новини.LIVE.

Возвращение беженцев в Украину

"Если о стимулах возвращения, то скорее это будет решение наших партнеров. Они могут выплачивать деньги тем, кто будет возвращаться. Вот вам один вариант", — сказал Фесенко, говоря о возможности возвращения беженцев в Украину.

Он добавил, что украинцы за границей не могут быть постоянно в статусе беженцев. Они должны либо интегрироваться в иностранное общество, либо возвращаться домой.

"Люди будут возвращаться, когда будут безопасные условия. В абсолютном варианте — это завершение войны", — сказал Фесенко.

Напомним, власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно удовлетворять некоторым требованиям.

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13:22 В Купянске были слышны взрывы — в прокуратуре сообщили о погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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