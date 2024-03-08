Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Политолог Владимир Фесенко считает, что решение о возвращении украинских беженцев из-за границы должно быть в зоне ответственности наших иностранных партнеров. Они, например, могут отменить или продолжить выплачивать определенные льготы тем, кто решит вернуться домой.

Об этом эксперт рассказал в интервью Новини.LIVE.

Возвращение беженцев в Украину

"Если о стимулах возвращения, то скорее это будет решение наших партнеров. Они могут выплачивать деньги тем, кто будет возвращаться. Вот вам один вариант", — сказал Фесенко, говоря о возможности возвращения беженцев в Украину.

Он добавил, что украинцы за границей не могут быть постоянно в статусе беженцев. Они должны либо интегрироваться в иностранное общество, либо возвращаться домой.

"Люди будут возвращаться, когда будут безопасные условия. В абсолютном варианте — это завершение войны", — сказал Фесенко.

Напомним, власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно удовлетворять некоторым требованиям.