Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Науковиця в галузі соціальної економіки Елла Лібанова вважає, що поки триває гаряча фаза війни в Україні складно говорити про повернення українських біженців додому. Вона вважає, що навряд чи хтось візьме на себе відповідальність й наражатиме людей на небезпеку.

Про це експертка розповіла в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Як повернути біженців в Україну

За словами Лібанової, українська влада наразі працює над розробкою стратегії щодо повернення мігрантів додому. Однак, усі розуміють, що це велика відповідальність та певний ризик, адже в країні триває гаряча фаза війни.

"Від нас мало що залежить. Допоки в Україні йде війна, принаймні гаряча фаза, я не знаю, чи можна ставити питання про повернення когось з-за кордону. Ризик для життя тут існує. Наражати людей на нього, а особливо дітей, я не знаю, хто візьме цю відповідальність", — сказала Лібанова.

Вона додала, що з кожним днем, поки триває ця гаряча фаза війни, українці все більше пристосовуються до життя за кордоном. Після закінчення бойових дій, на думку науковиці, мало хто з них захоче повертатися назад до України.

Нагадаємо, уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців у вигляді скорочення пільг. Відомо, на яку зараз допомогу можуть розраховувати українці та що хочуть змінити.

Додамо, уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.