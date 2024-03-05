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Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

5 марта 2024 г. 16:39

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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14:40 Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

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Text

13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

Text

13:07 В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

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12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

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Ученый в области социальной экономики Элла Либанова считает, что пока идет горячая фаза войны в Украине, сложно говорить о возвращении украинских беженцев домой. Она считает, что вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность и будет подвергает людей опасности.

Об этом эксперт рассказала в интервью на Новини.LIVE.

Как вернуть беженцев в Украину

По словам Либановой, украинские власти сейчас работают над разработкой стратегии возвращения мигрантов домой. Однако все понимают, что это большая ответственность и определенный риск, ведь в стране продолжается горячая фаза войны.

"От нас мало что зависит. Пока в Украине идет война, по крайней мере горячая фаза, я не знаю, можно ли ставить вопрос о возвращении кого-то из-за границы. Риск для жизни здесь существует. Подвергать людей ему, а особенно детей, я не знаю, кто возьмет эту ответственность", — сказала Либанова.

Она добавила, что с каждым днем, пока идет эта горячая фаза войны, украинцы все больше приспосабливаются к жизни за границей. После окончания боевых действий, по мнению ученого, немногие из них захотят возвращаться обратно в Украину.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот. Известно, на какую помощь сейчас могут рассчитывать украинцы и что хотят изменить.

Добавим, правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

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