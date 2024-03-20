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Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

20 березня 2024 р. 19:59

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

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17:56 Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

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16:27 Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

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Політолог Ростислав Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні. Він наголосив, що йдеться про уряд країни.

Про це Ростислав Балабан сказав в ефірі Новини.LIVE.

Дефіцит снарядів в Україні

"Давайте більш точно сформулюємо, що таке українська влада, тобто не обширно, не загально, не розмиваючи відповідальність на все суспільство. Уряд, винний уряд. Незалежно у нас мирний час чи військовий час, військо має бути забезпечено на 110%", — наголосив Балабан.

За його словами, у випадку якщо снарядів не вистачає, то потрібно купувати та виготовляти самостійно. Балабан не розуміє, скільки ще можна звинувачувати Росію у дефіциті снарядів в Україні. Він наголосив, що з корупцією будь-якої допомоги буде не вистачати.

"Відповідальність виключно на уряді, це його функція — виконавча. Забезпечити українське військо можливо на 110% при ефективному уряді", — додав Балабан.

Нагадаємо, Чехія в рамках своєї ініціативи шукає та закуповує боєприпаси для України. Таке рішення вже підтримали інші європейські країни й Канада. Однак, ймовірно, Чехія використовує свої контакти часів холодної війни, щоб швидше знайти 800 тис. снарядів, і закуповує їх у державах-союзниках Росії.

Також політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів, що в українських Збройних сил спостерігається дефіцит артилерійських та танкових боєприпасів на фронті. В той час як у ворога стає дедалі більше снарядів, постачання в Україну від західних партнерів затримуються.

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19:20 До Тузлівських лиманів прилетіли перші рожеві "розвідники"

19:17 У Києві відбулося нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу

19:15 Черги на кордоні увечері — на яких пунктах пропуску доведеться почекати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:27 Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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