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Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

20 марта 2024 г. 19:59

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

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Политолог Ростислав Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине. Он подчеркнул, что речь идет о Кабмине.

Об этом Ростислав Балабан сказал в эфире Новини.LIVE.

Дефицит снарядов в Украине

"Давайте более точно сформулируем, что такое украинская власть, то есть не обширно, не обще, не размывая ответственность на все общество. Кабмин, виноват Кабмин. Независимо у нас мирное время или военное время, войско должно быть обеспечено на 110%", — подчеркнул Балабан.

По его словам, в случае если снарядов не хватает, нужно покупать и изготавливать самостоятельно. Балабан не понимает, сколько еще можно винить Россию в дефиците снарядов в Украине. Он подчеркнул, что с коррупцией какой-либо помощи будет не хватать.

"Ответственность исключительно на правительстве, это его функция — исполнительная. Обеспечить украинское войско возможно на 110% при эффективном правительстве", — добавил Балабан.

Напомним, Чехия в рамках своей инициативы ищет и закупает боеприпасы для Украины. Такое решение уже поддержали другие европейские страны и Канада. Однако, вероятно, Чехия использует свои контакты времен холодной войны, чтобы побыстрее найти 800 тыс. снарядов, и закупает их в государствах-союзниках России.

Также политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что у украинских Вооруженных сил наблюдается дефицит артиллерийских и танковых боеприпасов на фронте. В то время как у врага становится все больше снарядов, поставки в Украину от западных партнеров задерживаются.

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