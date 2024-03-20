Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

В українських збройних сил спостерігається дефіцит артилерійських та танкових боєприпасів на фронті. В той час як у ворога стає дедалі більше снарядів, постачання в Україну від західних партнерів затримуються.

Де зараз виробляють снаряди для потреб фронту розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі Ранок.LIVE.

Виробництво снарядів для України

"В цьому випадку я думаю що це затримки, які станом на зараз це питання якраз наших партнерів — раніше була конкретна обіцянка щодо надання боєприпасів з боку ЄС, яка була виконана лише на 30%", — сказав він.

За словами Чаленка, аналогічно існують величезні затримки з боку США. На його думку. Україна також зі свого боку зробила недостатньо з початку повномасштабної війни для вироблення боєприпасів, але наразі це вирішується.

"Виробництво снарядів Україною нарощується у співпраці з країнами-сусідами, "Укроборонпром" вивіз свій штат та обладнання і роблять боєприпаси там: 152-мм та інші радянські снаряди та навіть нещодавно запустили снаряди 155-мм", — зауважив політолог.

Однак масштаби не співвідносяться з тими потребами, які є. Також існує ще один фактор — Україна лишала замовлення на європейських підприємствах, але вони чомусь виконували замовлення третіх країн, відправляючи снаряди передусім туди.

"Пріоритети збиті абсолютно, про це говорив безпосередньо і пан Боррель. І тут треба зміна політики", — додав Чаленко.

Нагадаємо, 19 березня у Німеччині відбулося 20 засідання "Рамштайну". Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання.

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