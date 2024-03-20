Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины arrow
Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

20 марта 2024 г. 16:27

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

У украинских вооруженных сил наблюдается дефицит артиллерийских и танковых боеприпасов на фронте. В то время как у врага становится все больше снарядов, поставки в Украину от западных партнеров задерживаются.

Где сейчас производят снаряды для нужд фронта, рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире Ранок.LIVE.

Производство снарядов для Украины

"В этом случае я думаю, что это задержки, которые на данный момент этот вопрос как раз наших партнеров — раньше было конкретное обещание относительно предоставления боеприпасов со стороны ЕС, которое было выполнено лишь на 30%", — сказал он.

По словам Чаленко, аналогично существуют огромные задержки со стороны США. По его мнению. Украина также со своей стороны сделала недостаточно с начала полномасштабной войны для производства боеприпасов, но сейчас это решается.

"Производство снарядов Украиной наращивается в сотрудничестве со странами-соседями, "Укроборонпром" вывез свой штат и оборудование и производят боеприпасы там: 152-мм и другие советские снаряды и даже недавно запустили снаряды 155-мм", — отметил политолог.

Однако масштабы не соотносятся с теми потребностями, которые есть. Также существует еще один фактор — Украина оставляла заказы на европейских предприятиях, но они почему-то выполняли заказы третьих стран, отправляя снаряды, прежде всего, туда.

"Приоритеты сбиты абсолютно, об этом говорил напрямую и господин Боррель. И здесь нужно изменение политики", — добавил Чаленко.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20 заседание "Рамштайна". Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания.

Также мы писали, что Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:01 Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской"

17:58 Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

17:45 Одесситка в Молдове радовалась результатам выборов РФ

обновлено:

17:38 Украина готовит третий саммит Мира — Зеленский обратился к участникам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:38 Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека

17:38 Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем

17:34 В Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд — их не пускают внутрь

17:19 В Германии нашли тело мамы убитой беженки из Украины — что известно

17:17 В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова

18:01 Ремонт метро в Киеве — Кличко осмотрел площадку возле "Демеевской"

17:58 Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке

17:45 Одесситка в Молдове радовалась результатам выборов РФ

обновлено:

17:38 Украина готовит третий саммит Мира — Зеленский обратился к участникам

17:38 Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:38 Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем

17:34 В Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд — их не пускают внутрь

17:19 В Германии нашли тело мамы убитой беженки из Украины — что известно

17:17 В Минобороны назвали имена шести помощников и советников Умерова

17:10 Не Южное, а Порт-Аненталь — в ВР выбрали новое название города

08:00 Счастье во время войны — какое оно для одесситов

19 марта 2024
обновлено:

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

16:00 Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине