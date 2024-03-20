Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

У украинских вооруженных сил наблюдается дефицит артиллерийских и танковых боеприпасов на фронте. В то время как у врага становится все больше снарядов, поставки в Украину от западных партнеров задерживаются.

Где сейчас производят снаряды для нужд фронта, рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире Ранок.LIVE.

Производство снарядов для Украины

"В этом случае я думаю, что это задержки, которые на данный момент этот вопрос как раз наших партнеров — раньше было конкретное обещание относительно предоставления боеприпасов со стороны ЕС, которое было выполнено лишь на 30%", — сказал он.

По словам Чаленко, аналогично существуют огромные задержки со стороны США. По его мнению. Украина также со своей стороны сделала недостаточно с начала полномасштабной войны для производства боеприпасов, но сейчас это решается.

"Производство снарядов Украиной наращивается в сотрудничестве со странами-соседями, "Укроборонпром" вывез свой штат и оборудование и производят боеприпасы там: 152-мм и другие советские снаряды и даже недавно запустили снаряды 155-мм", — отметил политолог.

Однако масштабы не соотносятся с теми потребностями, которые есть. Также существует еще один фактор — Украина оставляла заказы на европейских предприятиях, но они почему-то выполняли заказы третьих стран, отправляя снаряды, прежде всего, туда.

"Приоритеты сбиты абсолютно, об этом говорил напрямую и господин Боррель. И здесь нужно изменение политики", — добавил Чаленко.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20 заседание "Рамштайна". Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания.

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