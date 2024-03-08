Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

Останніми днями російські окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донеччини. Однак, будь-якого просування у бік міста ворог наразі не має.

Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБР Юрій Федоренко в ефірі телеканалу Київ24.

Наступ окупантів на Часів Яр

"Ситуація змін не зазнала. Подальшого просування в напрямок Часового Яру противник немає", — сказав Федоренко, коментуючи намагання окупантів наступати на Часовий Яр.

Він додав, що паралельно з цим тривають важкі бої на околицях населеного пункту Іванівське. Однак, успіху та просування противник теж немає.

Військовий наголосив, що на даній ділянці фронту практично завжди тривають штурмові дії, у ході яких росіяни застосовують усі наявні ресурси.

"Противник намагається тиснути, застосовуючи все наявне озброєння, зокрема броньовану техніку. Але під час таких дій, більша частина техніки ворога виводиться з ладу шляхом об’єднаного вогневого впливу", — сказав Федоренко.

Нагадаємо, Часів Яр є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Водночас, російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.