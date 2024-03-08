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Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

8 марта 2024 г. 10:46

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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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В последние дни российские оккупанты применяют все больше ресурсов на пути к наступлению на Часов Яр Донетчины. Однако какого-либо продвижения в сторону города враг пока не имеет.

Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрий Федоренко в эфире телеканала Киев24.

Наступление оккупантов на Часов Яр

"Ситуация перемен не претерпела. Дальнейшего продвижения в направление Часового Яра противник не имеет", — сказал Федоренко, комментируя попытки оккупантов наступать на Часов Яр.

Он добавил, что параллельно с этим продолжаются тяжелые бои в окрестностях населенного пункта Ивановское. Однако успеха и продвижения противник тоже не имеет.

Военный отметил, что на данном участке фронта практически всегда продолжаются штурмовые действия, в ходе которых россияне применяют все имеющиеся ресурсы.

"Противник пытается давить, применяя все имеющееся вооружение, в частности бронированную технику. Но во время таких действий, большая часть техники врага выводится из строя путем объединенного огневого воздействия", — сказал Федоренко.

Напомним, Часов Яр является стратегически важным для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

В то же время российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.

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