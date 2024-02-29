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Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

29 лютого 2024 р. 17:10

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Text

15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

Text

13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

Text

13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Text

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Начальник науково-дослідної установи Міністерства оборони України Дмитро Шаповал розповів, що оновлені російські "шахеди" характеризуються різноманітними іноземними складовими. Крім того, останні моделі ворог маскує у темний колір, щоб ціль була непомітною на радарах української ППО.

Про це Дмитро Шаповал сказав у коментарі для Новини.LIVE.

Чим відрізняються нові російські дрони від старішої версії

Як розповів Шаповал, виокремлюють три варіації російських дронів. Старіша версія серії "М" — іранського походження. Такі моделі виконані з якісніших матеріалів, до того ж, мають канадські складові. 

Безпілотники "Комета" із серії "И", за словами експерта, є найбільш розрекламованими зразками в РФ. Їх наповнення — це деталі, зокрема, з Ірландії та Китаю. 

Новітню серію "шахедів" відносять до версії "К". Такі, як пояснює Шаповал, мають специфічне покриття, завдяки якому ціль летить нижче і вона менш помітна на радарах протиповітряної оборони. 

"Є ще горизонт виявлення. Поки він не вийде на прямий промінь, його не видно", — сказав посадовець Міноборони. 

Нагадаємо, іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби. 

До слова, у ніч проти 27 лютого радіолокаційні системи зафіксували проліт дрона-камікадзе на території повітряного простору Молдови. Ймовірно, Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку.

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18:15 В Україні заговорили про зменшення мобілізаційного віку — що відомо

18:10 Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі

18:09 Майдан-3 — розвідка має списки людей, яких Росія хоче залучити до спецоперації

18:03 Запекла битва за Авдіївку — командир 3-ї ОШБр розповів, як розвивались події

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Данія не припиняє підтримку розвитку  Одещини

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

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