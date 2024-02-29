Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Начальник науково-дослідної установи Міністерства оборони України Дмитро Шаповал розповів, що оновлені російські "шахеди" характеризуються різноманітними іноземними складовими. Крім того, останні моделі ворог маскує у темний колір, щоб ціль була непомітною на радарах української ППО.

Про це Дмитро Шаповал сказав у коментарі для Новини.LIVE.

Чим відрізняються нові російські дрони від старішої версії

Як розповів Шаповал, виокремлюють три варіації російських дронів. Старіша версія серії "М" — іранського походження. Такі моделі виконані з якісніших матеріалів, до того ж, мають канадські складові.

Безпілотники "Комета" із серії "И", за словами експерта, є найбільш розрекламованими зразками в РФ. Їх наповнення — це деталі, зокрема, з Ірландії та Китаю.

Новітню серію "шахедів" відносять до версії "К". Такі, як пояснює Шаповал, мають специфічне покриття, завдяки якому ціль летить нижче і вона менш помітна на радарах протиповітряної оборони.

"Є ще горизонт виявлення. Поки він не вийде на прямий промінь, його не видно", — сказав посадовець Міноборони.

Нагадаємо, іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби.

До слова, у ніч проти 27 лютого радіолокаційні системи зафіксували проліт дрона-камікадзе на території повітряного простору Молдови. Ймовірно, Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку.