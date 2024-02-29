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Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

29 февраля 2024 г. 17:10

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17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

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12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

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Начальник научно-исследовательского учреждения Министерства обороны Украины Дмитрий Шаповал рассказал, что обновленные российские шахеды характеризуются разнообразными иностранными составляющими. Кроме того, последние модели враг маскирует в темный цвет, чтобы цель была незаметна на радарах украинской ПВО.

Об этом Дмитрий Шаповал сказал в комментарии Новини.LIVE.

Чем отличаются новые российские дроны от более старой версии

Как рассказал Шаповал, выделяют три вариации российских дронов. Старая версия серии "М" — иранского происхождения. Такие модели выполнены из более качественных материалов, к тому же, имеют канадские составляющие.

Беспилотники "Комета" из серии "И", по словам эксперта, являются наиболее разрекламированными образцами в РФ. Их наполнение — это детали, в частности, из Ирландии и Китая.

Новейшую серию "шахедов" относят к версии "К". Такие, как объясняет Шаповал, имеют специфическое покрытие, благодаря которому цель летит ниже и менее заметна на радарах противовоздушной обороны.

"Есть еще горизонт обнаружения. Пока он не выйдет на прямой луч, его не видно", — сказал чиновник Минобороны.

Напомним, иностранные разработчики начали оснащать FPV-дроны технологиями искусственного интеллекта. В то же время, россияне на поле боя уже применяют такое вооружение, которое само по себе опасно, поскольку его практически невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлетронной борьбы.

К слову, в ночь на 27 февраля радиолокационные системы зафиксировали пролет дрона-камикадзе на территории воздушного пространства Молдовы. Вероятно, Россия производит свои провокационные действия в этом направлении.

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