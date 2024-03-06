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Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

06 березня 2024 р. 20:05

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20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

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Text

18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Text

18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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Росія вдалася до чергової масованої атаки по Україні у ніч проти 6 березня. Ворог запустив 42 "шахеди". 

Які висновки можна зробити з ворожого обстрілу та чому дрони стали важливим фактором у війні — говорили  експерт з авіації Анатолій Храпчинський разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою. 

Чим важливі дрони у війні

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Наслідки нічної атаки та ефективність української ППО. 
  • Важливість дронів у війні: як Україні виготовити 1 мільйон безпілотників?
  • Російський "літакопад": чим ЗСУ збивають ворожу авіацію?
  • Ліквідація російського корабля "Сергій Котов". 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Лише за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

Також ми повідомляли, що  FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників. 

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20:03 ГУР підтвердило ліквідацію організатора псевдовиборів в окупованому Бердянську

20:01 Ніккі Гейлі зняла свою кандидатуру на пост президента США — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Комітет ВРУ допускає лише одне обмеження прав військовозобов'язаних — про що йдеться

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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