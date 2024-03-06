Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Росія вдалася до чергової масованої атаки по Україні у ніч проти 6 березня. Ворог запустив 42 "шахеди".

Які висновки можна зробити з ворожого обстрілу та чому дрони стали важливим фактором у війні — говорили експерт з авіації Анатолій Храпчинський разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Чим важливі дрони у війні

В ефірі підіймаються такі теми:

Наслідки нічної атаки та ефективність української ППО.

Важливість дронів у війні: як Україні виготовити 1 мільйон безпілотників?

Російський "літакопад": чим ЗСУ збивають ворожу авіацію?

Ліквідація російського корабля "Сергій Котов".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Лише за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.

Також ми повідомляли, що FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників.