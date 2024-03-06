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Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

6 марта 2024 г. 20:05

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19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

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18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

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18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

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17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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Россия прибегла к очередной массированной атаке по Украине в ночь на 6 марта. Враг запустил 42 "шахеда".

Какие выводы можно сделать из вражеского обстрела и почему дроны стали важным фактором в войне — говорили эксперт по авиации Анатолий Храпчинский вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Чем важны дроны в войне

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Последствия ночной атаки и эффективность ПВО.
  • Важность дронов в войне: как Украине изготовить 1 миллион беспилотников?
  • Российский "самолетопад": чем ВСУ сбивают вражескую авиацию?
  • Ликвидация русского корабля "Сергей Котов".

Напомним, ранее Зеленский заявлял о планах в 2024 году произвести в Украине миллион беспилотников. Только за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.

Также мы сообщали, что FPV-дроны – это важная и необходимая техника на фронте, эффективность которой сложно переоценить. Такое вооружение помогает не только выводить из строя вражескую технику и останавливать противника, но спасает жизнь украинских защитников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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