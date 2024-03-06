Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Россия прибегла к очередной массированной атаке по Украине в ночь на 6 марта. Враг запустил 42 "шахеда".

Какие выводы можно сделать из вражеского обстрела и почему дроны стали важным фактором в войне — говорили эксперт по авиации Анатолий Храпчинский вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Чем важны дроны в войне

В эфире поднимаются следующие темы:

Последствия ночной атаки и эффективность ПВО.

Важность дронов в войне: как Украине изготовить 1 миллион беспилотников?

Российский "самолетопад": чем ВСУ сбивают вражескую авиацию?

Ликвидация русского корабля "Сергей Котов".

Напомним, ранее Зеленский заявлял о планах в 2024 году произвести в Украине миллион беспилотников. Только за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.

Также мы сообщали, что FPV-дроны – это важная и необходимая техника на фронте, эффективность которой сложно переоценить. Такое вооружение помогает не только выводить из строя вражескую технику и останавливать противника, но спасает жизнь украинских защитников.