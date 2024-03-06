Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Россия прибегла к очередной массированной атаке по Украине в ночь на 6 марта. Враг запустил 42 "шахеда".
Какие выводы можно сделать из вражеского обстрела и почему дроны стали важным фактором в войне — говорили эксперт по авиации Анатолий Храпчинский вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.
Чем важны дроны в войне
В эфире поднимаются следующие темы:
- Последствия ночной атаки и эффективность ПВО.
- Важность дронов в войне: как Украине изготовить 1 миллион беспилотников?
- Российский "самолетопад": чем ВСУ сбивают вражескую авиацию?
- Ликвидация русского корабля "Сергей Котов".
Напомним, ранее Зеленский заявлял о планах в 2024 году произвести в Украине миллион беспилотников. Только за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.
Также мы сообщали, что FPV-дроны – это важная и необходимая техника на фронте, эффективность которой сложно переоценить. Такое вооружение помогает не только выводить из строя вражескую технику и останавливать противника, но спасает жизнь украинских защитников.