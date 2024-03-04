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На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

04 березня 2024 р. 13:34

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

3 березня 2024
Text

18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Text

15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

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На Донецькому напрямку оператори безпілотників Сил спеціальних операцій успішно знищили низку російських цілей. Під удар потрапила артилерія та ворожа піхота.

Відео майстерної роботи оприлюднили у ССО України

Знищення окупантів 

Зазначається, що під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили ряд цілей противника на Донецькому напрямку. Зокрема:

  • склад боєприпасів;
  • місце розташування та зберігання групи БПЛА противника;
  • ретранслятор. 

Точними ударами українським бійцям вдалося знищити усі цілі. Крім того, під приціл потрапили й три одиниці живої сили противника.

Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

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13:28 Зі стелі тече вода — у Києві підтопило ще одну станцію метро

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

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