На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

На Донецькому напрямку оператори безпілотників Сил спеціальних операцій успішно знищили низку російських цілей. Під удар потрапила артилерія та ворожа піхота.
Відео майстерної роботи оприлюднили у ССО України.
Знищення окупантів
Зазначається, що під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили ряд цілей противника на Донецькому напрямку. Зокрема:
- склад боєприпасів;
- місце розташування та зберігання групи БПЛА противника;
- ретранслятор.
Точними ударами українським бійцям вдалося знищити усі цілі. Крім того, під приціл потрапили й три одиниці живої сили противника.
Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.
Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.