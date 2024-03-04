На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

На Донецькому напрямку оператори безпілотників Сил спеціальних операцій успішно знищили низку російських цілей. Під удар потрапила артилерія та ворожа піхота.

Відео майстерної роботи оприлюднили у ССО України.

Знищення окупантів

Зазначається, що під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили ряд цілей противника на Донецькому напрямку. Зокрема:

склад боєприпасів;

місце розташування та зберігання групи БПЛА противника;

ретранслятор.

Точними ударами українським бійцям вдалося знищити усі цілі. Крім того, під приціл потрапили й три одиниці живої сили противника.

Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.