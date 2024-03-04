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На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

4 марта 2024 г. 13:34

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13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

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11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

3 марта 2024
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18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

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15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

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На Донецком направлении операторы беспилотников Сил специальных операций успешно уничтожили ряд российских целей. Под удар попала артиллерия и вражеская пехота.

Видео мастерской работы обнародовали в ССО Украины.

Уничтожение оккупантов

Отмечается, что в ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении. В частности:

  • склад боеприпасов;
  • местоположение и хранение группы БПЛА противника;
  • ретранслятор.

Точными ударами украинским бойцам удалось уничтожить все цели. Кроме того, под прицел попали три единицы живой силы противника.

Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих побратимов умирать.

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