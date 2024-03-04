На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

На Донецком направлении операторы беспилотников Сил специальных операций успешно уничтожили ряд российских целей. Под удар попала артиллерия и вражеская пехота.

Видео мастерской работы обнародовали в ССО Украины.

Уничтожение оккупантов

Отмечается, что в ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении. В частности:

склад боеприпасов;

местоположение и хранение группы БПЛА противника;

ретранслятор.

Точными ударами украинским бойцам удалось уничтожить все цели. Кроме того, под прицел попали три единицы живой силы противника.

Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих побратимов умирать.