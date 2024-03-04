На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

На Донецком направлении операторы беспилотников Сил специальных операций успешно уничтожили ряд российских целей. Под удар попала артиллерия и вражеская пехота.
Видео мастерской работы обнародовали в ССО Украины.
Уничтожение оккупантов
Отмечается, что в ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении. В частности:
- склад боеприпасов;
- местоположение и хранение группы БПЛА противника;
- ретранслятор.
Точными ударами украинским бойцам удалось уничтожить все цели. Кроме того, под прицел попали три единицы живой силы противника.
Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.
Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих побратимов умирать.