Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пішов у відставку. Замість нього у понеділок, 18 березня, на посаду призначили колишнього пресофіцера ОСУВ "Таврія" Іллю Євлаша.

Чому відбуваються такі кадрові зміни обговорили в ефірі Новини.LIVE.

Кадрові зміни в ЗСУ

Гостями студії Ранок.LIVE став народний депутат України Сергій Демченко та керівник Центру внутрішньо-політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко.

Як відомо, Ігнат перебував на посаді речника Повітряних сил з 2018 року і з того часу не було зауважень до його роботи.

В суспільстві існує версія, що такі кадрові зміни пов'язані зі зміною Головнокомандувача ЗСУ.

"Я б пояснив наявність тих чи інших чуток недостатньою інформованістю населення при прийнятті рішення. Якщо було б чітке обґрунтування — такого б не було. Але, напевно, воно в Збройних силах іншим і не може бути", — сказав Демченко.

На його думку, якщо не буде відповідної командної дисципліни — Збройні сили розсиплються. Головнокомандувач прийняв рішення, що це буде ефективніше і позитивніше для ЗСУ, тому лишається стежити за наслідками й результатом.

"Для країни і людей диктатура — це завжди мінус, але для перемоги у війні можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога", — зауважив Демченко.

Однак необхідно розуміти, що ми боремося з країною, де тоталітарний й диктаторський режим на найвищому рівні.

Водночас Потапенко зауважив, що сама армія — це "вертикальною ієрархічною системою домінування з метою насилля". Неможливо, аби керівник "терпів" підлеглого, який йому не підходить.

"Це вам не громадська організація і не політична партія, такого бути не може. Тому там це не просто можливо робити, а й потрібно. Звичайно, якщо іде заміна керівництва армії, відповідно змінюються й підлеглі", — сказав експерт.

Він додав, що війна — це дуже динамічний процес і навіть під час Другої світової командування змінювалося кожні кілька років.

Нагадаємо, Ігнат пішов у відставку, заявивши, що продовжить і надалі працювати в структурі Повітряних сил.

Також ми писали, що новий речник ПС Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.