Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

Днями низка ЗМІ, цитуючи міністра оборони Сінгапуру, поширили інформацію про те, що американські винищувачі F-35 беруть участь місіях над територією України. Натомість, у Повітряних Силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити такі заяви.

Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Чи є в Україні винищувачі F-35

"У нас багато експертів, "диванних", і яких хочеш, які "запускають" в Україну різну авіацію, тому треба дуже обережно дивитися. Але якщо про це вже говорять доволі такі серйозні представники влади – дійсно, інформація потребує перевірки", — сказав Ігнат, коментуючи наявність американських винищувачів F-35 в Україні.

Нагадаємо, Україна зможе отримати винищувачі F-16 від Данії вже до початку літа 2024 року. Затримки в наданні літаків пов'язані виключно з технічними проблемами.

Також український лідер показав, як пілоти та персонал проходять навчання на винищувачах F-16 у Данії. Очікується, що ці літаки значно посилять захист неба. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.