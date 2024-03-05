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Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

05 березня 2024 р. 14:40

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14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

Text

13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

Text

12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

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07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

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Днями низка ЗМІ, цитуючи міністра оборони Сінгапуру, поширили інформацію про те, що американські винищувачі F-35 беруть участь місіях над територією України. Натомість, у Повітряних Силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити такі заяви. 

Про це  речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону. 

Чи є в Україні винищувачі F-35

"У нас багато експертів, "диванних", і яких хочеш, які "запускають" в Україну різну авіацію, тому треба дуже обережно дивитися. Але якщо про це вже говорять доволі такі серйозні представники влади – дійсно, інформація потребує перевірки", — сказав Ігнат, коментуючи наявність американських винищувачів F-35 в Україні. 

Нагадаємо, Україна зможе отримати винищувачі F-16 від Данії вже до початку літа 2024 року. Затримки в наданні літаків пов'язані виключно з технічними проблемами.

Також український лідер показав, як пілоти та персонал проходять навчання на винищувачах F-16 у Данії. Очікується, що ці літаки значно посилять захист неба. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.

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14:33 Карпати незабаром оформлять трансфери француза та добре відомого в УПЛ бразильця

14:28 В Одесі та області оголошена повітряна тривога

Оновлено

14:25 У застосунку "Дія" стався збій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:18 НБУ попередив українців про обіг фальшивих купюр — що треба знати

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13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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