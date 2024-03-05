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Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

5 марта 2024 г. 14:40

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14:40 Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

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13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

Text

13:07 В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

Text

12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

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Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

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На днях ряд СМИ, цитируя министра обороны Сингапура, распространили информацию о том, что американские истребители F-35 принимают участие в миссиях над территорией Украины. В Воздушных Силах ВСУ пока не могут подтвердить такие заявления.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Есть ли в Украине истребители F-35

"У нас много экспертов, "диванных", и каких хочешь, которые "запускают" в Украину разную авиацию, поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если об этом уже говорят достаточно столь серьезные представители власти — действительно, информация нуждается в проверке", — сказал Игнатий, комментируя наличие американских истребителей F-35 в Украине.

Напомним, что Украина сможет получить истребители F-16 от Дании уже к началу лета 2024 года. Задержки в предоставлении самолетов связаны исключительно с техническими проблемами.

Также украинский лидер показал, как пилоты и персонал проходят обучение на истребителях F-16 в Дании. Ожидается, что эти самолеты значительно усилят защиту неба. В то же время украинские власти рассчитывают, что 12 пилотов завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

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