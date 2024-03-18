Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ушел в отставку. Вместо него в понедельник, 18 марта, на должность назначили бывшего пресс-офицера ОВСУ "Таврия" Илью Евлаша.
Почему происходят такие кадровые изменения, обсудили в эфире Новини.LIVE.
Кадровые изменения в ВСУ
Гостями студии Ранок.LIVE стал народный депутат Украины Сергей Демченко и руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.
Как известно, Игнат пребывал на должности спикера Воздушных сил с 2018 года и с тех пор не было замечаний к его работе.
В обществе существует версия, что такие кадровые изменения связаны с изменением Главнокомандующего ВСУ.
"Я бы объяснил наличие тех или иных слухов недостаточной информированностью населения при принятии решения. Если было бы четкое обоснование — такого не было бы. Но, наверное, оно в Вооруженных силах другим и не может быть", — сказал Демченко.
По его мнению, если не будет соответствующей командной дисциплины – Вооруженные силы рассыпятся. Главнокомандующий принял решение, что это будет более эффективно и позитивно для ВСУ, поэтому остается следить за последствиями и результатом.
"Для страны и людей диктатура — это всегда минус, но для победы в войне, возможно, это тот инструмент, который может помочь победить врага", — отметил Демченко.
Однако следует понимать, что мы боремся со страной, где тоталитарный и диктаторский режим на самом высоком уровне.
В то же время Потапенко отметил, что сама армия — это "вертикальная иерархическая система доминирования с целью насилия". Невозможно, чтобы руководитель "терпел" подчиненного, который ему не подходит.
"Это вам не общественная организация и не политическая партия, такого быть не может. Поэтому там это не просто возможно делать, но и нужно. Конечно, если идет замена руководства армии, соответственно меняются и подчиненные", — сказал эксперт.
Он добавил, что война — это очень динамичный процесс, и даже во время Второй мировой командования менялось каждые несколько лет.
Напомним, Игнат ушел в отставку, заявив, что продолжит и дальше работать в структуре Воздушных сил.
Также мы писали, что новый спикер ПС Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск на должности старшего офицера службы по связям с общественностью.