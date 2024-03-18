Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ушел в отставку. Вместо него в понедельник, 18 марта, на должность назначили бывшего пресс-офицера ОВСУ "Таврия" Илью Евлаша.

Почему происходят такие кадровые изменения, обсудили в эфире Новини.LIVE.

Кадровые изменения в ВСУ

Гостями студии Ранок.LIVE стал народный депутат Украины Сергей Демченко и руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.

Как известно, Игнат пребывал на должности спикера Воздушных сил с 2018 года и с тех пор не было замечаний к его работе.

В обществе существует версия, что такие кадровые изменения связаны с изменением Главнокомандующего ВСУ.

"Я бы объяснил наличие тех или иных слухов недостаточной информированностью населения при принятии решения. Если было бы четкое обоснование — такого не было бы. Но, наверное, оно в Вооруженных силах другим и не может быть", — сказал Демченко.

По его мнению, если не будет соответствующей командной дисциплины – Вооруженные силы рассыпятся. Главнокомандующий принял решение, что это будет более эффективно и позитивно для ВСУ, поэтому остается следить за последствиями и результатом.

"Для страны и людей диктатура — это всегда минус, но для победы в войне, возможно, это тот инструмент, который может помочь победить врага", — отметил Демченко.

Однако следует понимать, что мы боремся со страной, где тоталитарный и диктаторский режим на самом высоком уровне.

В то же время Потапенко отметил, что сама армия — это "вертикальная иерархическая система доминирования с целью насилия". Невозможно, чтобы руководитель "терпел" подчиненного, который ему не подходит.

"Это вам не общественная организация и не политическая партия, такого быть не может. Поэтому там это не просто возможно делать, но и нужно. Конечно, если идет замена руководства армии, соответственно меняются и подчиненные", — сказал эксперт.

Он добавил, что война — это очень динамичный процесс, и даже во время Второй мировой командования менялось каждые несколько лет.

Напомним, Игнат ушел в отставку, заявив, что продолжит и дальше работать в структуре Воздушных сил.

Также мы писали, что новый спикер ПС Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск на должности старшего офицера службы по связям с общественностью.