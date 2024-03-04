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Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

04 березня 2024 р. 20:17

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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Чи введуть в Україну іноземні війська НАТО, чим закінчиться ворожа інформаційна спецоперація "Майдан-3" та яким буде законопроєкт про мобілізацію? Ці та інші теми обговорюють державний діяч Сергій Гайдай разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Що відбувається на фронті

В ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

  • Для чого Макрон робить заяви щодо введення військ в Україну?
  • Які результати диверсійних операцій на території РФ?
  • Яка ситуація на фронті?
  • Протести польських фермерів та блокада кордону.
  • Для чого Росії "Майдан-3"?
  • Яким буде законопроєкт про мобілізацію?

Нагадаємо, російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини, адже знайшли там перспективу просування.  

До слова, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

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20:40 Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії

20:32 Ребров назвав заявку збірної України на матч з Боснією та Герцеговиною

20:26 Байден ще на рік продовжив санкції проти Росії, які діють з 2014 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:25 Зеленський провів наради з очільниками ЗСУ, ГУР та Міноборони — які питання обговорювали посадовці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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