Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Чи введуть в Україну іноземні війська НАТО, чим закінчиться ворожа інформаційна спецоперація "Майдан-3" та яким буде законопроєкт про мобілізацію? Ці та інші теми обговорюють державний діяч Сергій Гайдай разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що відбувається на фронті

В ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

Для чого Макрон робить заяви щодо введення військ в Україну?

Які результати диверсійних операцій на території РФ?

Яка ситуація на фронті?

Протести польських фермерів та блокада кордону.

Для чого Росії "Майдан-3"?

Яким буде законопроєкт про мобілізацію?

Нагадаємо, російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини, адже знайшли там перспективу просування.

До слова, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.