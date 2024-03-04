Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Введут ли в Украину иностранные войска НАТО, чем закончится враждебная информационная спецоперация "Майдан-3" и каким будет законопроект о мобилизации? Эти и другие темы обсуждают государственный деятель Сергей Гайдай вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на фронте

В эфире, в частности, поднимают следующие темы:

Зачем Макрон делает заявления по вводу войск в Украину?

Каковы результаты диверсионных операций на территории РФ?

Какая ситуация на фронте?

Протесты польских фермеров и блокады границы.

Зачем России "Майдан-3"?

Каким будет законопроект о мобилизации?

Напомним, российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донбасса, ведь нашли там перспективу продвижения.

К слову, за предыдущие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.