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Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

4 марта 2024 г. 20:17

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21:12Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

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20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

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21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

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20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

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Введут ли в Украину иностранные войска НАТО, чем закончится враждебная информационная спецоперация "Майдан-3" и каким будет законопроект о мобилизации? Эти и другие темы обсуждают государственный деятель Сергей Гайдай вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на фронте

В эфире, в частности, поднимают следующие темы:

  • Зачем Макрон делает заявления по вводу войск в Украину?
  • Каковы результаты диверсионных операций на территории РФ?
  • Какая ситуация на фронте?
  • Протесты польских фермеров и блокады границы.
  • Зачем России "Майдан-3"?
  • Каким будет законопроект о мобилизации?

Напомним, российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донбасса, ведь нашли там перспективу продвижения.

К слову, за предыдущие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

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20:49 Расследователь Христо Грозев рассказал о покушении на Зеленского перед вторжением России

20:40 Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии

20:32 Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:26 Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года

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