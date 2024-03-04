Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Введут ли в Украину иностранные войска НАТО, чем закончится враждебная информационная спецоперация "Майдан-3" и каким будет законопроект о мобилизации? Эти и другие темы обсуждают государственный деятель Сергей Гайдай вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Что происходит на фронте
В эфире, в частности, поднимают следующие темы:
- Зачем Макрон делает заявления по вводу войск в Украину?
- Каковы результаты диверсионных операций на территории РФ?
- Какая ситуация на фронте?
- Протесты польских фермеров и блокады границы.
- Зачем России "Майдан-3"?
- Каким будет законопроект о мобилизации?
Напомним, российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донбасса, ведь нашли там перспективу продвижения.
К слову, за предыдущие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего кафиры наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.