Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи збирається президент Росії Володимир Путін після "виборів" посилювати мобілізацію. За його словами, голова Кремля лише хотів легітимізації за Конституцією РФ, аби її провести.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Чи посилить голова Кремля мобілізацію у РФ

"Якщо Путін отримає карт-бланш на шість років — абсолютно зрозуміло, що він не тільки посилить мобілізацію, а й переведе економіку на військові рейки. Йому ніщо не завадить кидати у вогнище війни нові людські жертви", — сказав він.

Як зазначив військовослужбовець: всі передноворічні військові операції ЗС РФ мали під собою політичне підґрунтя.

"Взяття Бахмута та Авдіївки не принесло Путіну жодних військових дівідендів. А коли туди були кинуті найпотужніші підрозділи російської армії, кордон мав слабку захищеність, чим ми й скористалися", — додав Цезар.

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" знищив у селі Тьоткіно Курській області склад боєприпасів російської армії. Наразі населений пункт контролюють легіонери: 12 березня він перейшов під їхній контроль.

Водночас судячи з останніх перехоплень ГУР, бійці продовжують просування вглиб Білгородської області. Як свідчить перехоплена розмова місцевих, легіонери увійшли в Грайворон, а над населеним пунктом Козинка встановлено їхній повний контроль.