Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи збираються бійці підрозділу штурмувати Москву. Він заявив, до цієї операції ще дуже довго, але зрушення в плані того, чого не змогла виконати ПВК "Вагнер", суттєво зросли.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву

"Наша фінальна мета якраз і полягає в тому, що ми дійдемо до Москви. Але цей процес тривалий і нелегкий. Зараз ми вже показали, що збройною силою можна боротися з диктатурою, а це зараз для нас головне", — сказав Цезар.

Також військовий зауважив, що операції легіонерів продовжуються, а ворог зазнає великих втрат.

"Якщо приблизно такими темпами будуть йти всі наші маневри, то російської армії у Брянській та Курській областях через два місяці просто не буде", — додає він.

Цезар також звернув увагу, що легіонери своїми вчинками зможуть переконати місцеве населення в тому, що кремлівський режим — це злочинці. А всім охочим доєднатись до боротьби з окупантами легіонери завжди радо вітатимуть.

"Коли до росіян в основній масі дійде, що владу можна змінити зі зброєю, наше військо зростатиме, як снігова куля, яка з гори котиться. Якщо тисяча наших бійців зайде у Бєлгород — то до Москви ми вже дійдемо сотнями тисяч", — підбиває підсумки військовий.

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" знищив у селі Тьоткіно Курській області склад боєприпасів російської армії. Наразі населений пункт контролюють легіонери: 12 березня він перейшов під їхній контроль.

Водночас судячи з останніх перехоплень ГУР, бійці продовжують просування вглиб Білгородської області. Як свідчить перехоплена розмова місцевих, легіонери увійшли в Грайворон, а над населеним пунктом Козинка встановлено їхній повний контроль.