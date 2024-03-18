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Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

18 березня 2024 р. 21:56

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21:56Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи збираються бійці підрозділу штурмувати Москву. Він заявив, до цієї операції ще дуже довго, але зрушення в плані того, чого не змогла виконати ПВК "Вагнер", суттєво зросли. 

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву

"Наша фінальна мета якраз і полягає в тому, що ми дійдемо до Москви. Але цей процес тривалий і нелегкий. Зараз ми вже показали, що збройною силою можна боротися з диктатурою, а це зараз для нас головне", — сказав Цезар.

Також військовий зауважив, що операції легіонерів продовжуються, а ворог зазнає великих втрат.

"Якщо приблизно такими темпами будуть йти всі наші маневри, то російської армії у Брянській та Курській областях через два місяці просто не буде", — додає він.

Цезар також звернув увагу, що легіонери своїми вчинками зможуть переконати місцеве населення в тому, що кремлівський режим — це злочинці. А всім охочим доєднатись до боротьби з окупантами легіонери завжди радо вітатимуть.

"Коли до росіян в основній масі дійде, що владу можна змінити зі зброєю, наше військо зростатиме, як снігова куля, яка з гори котиться. Якщо тисяча наших бійців зайде у Бєлгород — то до Москви ми вже дійдемо сотнями тисяч", — підбиває підсумки військовий.  

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" знищив у селі Тьоткіно Курській області склад боєприпасів російської армії. Наразі населений пункт контролюють легіонери: 12 березня він перейшов під їхній контроль.

Водночас судячи з останніх перехоплень ГУР, бійці продовжують просування вглиб Білгородської області. Як свідчить перехоплена розмова місцевих, легіонери увійшли в Грайворон, а над населеним пунктом Козинка встановлено їхній повний контроль. 

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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