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Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

18 марта 2024 г. 21:56

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Заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, собираются ли бойцы подразделения штурмовать Москву. Он заявил, что до этой операции еще очень долго, но сдвиги в плане того, чего не смогла выполнить ЧВК "Вагнер", существенно выросли.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини. LIVE.

Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву

"Наша финальная цель как раз и состоит в том, что мы дойдем до Москвы. Но этот процесс длительный и нелегкий. Сейчас мы уже показали, что вооруженной силой можно бороться с диктатурой, а это сейчас для нас главное ", — сказал Цезарь.

Также военный отметил, что операции легионеров продолжаются, а враг несет большие потери.

"Если приблизительно такими темпами будут идти все наши маневры, то российской армии в Брянской и Курской областях через два месяца просто не будет", — добавляет он.

Цезарь также обратил внимание, что легионеры своими поступками смогут убедить местное население в том, что кремлевский режим — это преступники. А всем желающим присоединиться к борьбе с оккупантами, легионеры всегда будут приветствовать.

"Когда до россиян в основной массе дойдет, что власть можно сменить с оружием, наше войско будет расти, как снежный шар, который с горы катится. Если тысяча наших бойцов зайдет в Белгород — то до Москвы мы уже дойдем сотнями тысяч", — подводит итоги военный.

Напомним, ранее Легион "Свобода России" уничтожил в деревне Теткино Курской области склад боеприпасов российской армии. В настоящее время населенный пункт контролируют легионеры: 12 марта он перешел под их контроль.

В то же время, судя по последним перехватам ГУР, бойцы продолжают продвижение вглубь Белгородской области. Как свидетельствует перехваченный разговор местных жителей, легионеры вошли в Грайворон, а над населенным пунктом Козинка установлен их полный контроль.

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