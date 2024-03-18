Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, собираются ли бойцы подразделения штурмовать Москву. Он заявил, что до этой операции еще очень долго, но сдвиги в плане того, чего не смогла выполнить ЧВК "Вагнер", существенно выросли.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини. LIVE.

Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву

"Наша финальная цель как раз и состоит в том, что мы дойдем до Москвы. Но этот процесс длительный и нелегкий. Сейчас мы уже показали, что вооруженной силой можно бороться с диктатурой, а это сейчас для нас главное ", — сказал Цезарь.

Также военный отметил, что операции легионеров продолжаются, а враг несет большие потери.

"Если приблизительно такими темпами будут идти все наши маневры, то российской армии в Брянской и Курской областях через два месяца просто не будет", — добавляет он.

Цезарь также обратил внимание, что легионеры своими поступками смогут убедить местное население в том, что кремлевский режим — это преступники. А всем желающим присоединиться к борьбе с оккупантами, легионеры всегда будут приветствовать.

"Когда до россиян в основной массе дойдет, что власть можно сменить с оружием, наше войско будет расти, как снежный шар, который с горы катится. Если тысяча наших бойцов зайдет в Белгород — то до Москвы мы уже дойдем сотнями тысяч", — подводит итоги военный.

Напомним, ранее Легион "Свобода России" уничтожил в деревне Теткино Курской области склад боеприпасов российской армии. В настоящее время населенный пункт контролируют легионеры: 12 марта он перешел под их контроль.

В то же время, судя по последним перехватам ГУР, бойцы продолжают продвижение вглубь Белгородской области. Как свидетельствует перехваченный разговор местных жителей, легионеры вошли в Грайворон, а над населенным пунктом Козинка установлен их полный контроль.