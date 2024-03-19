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Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

19 марта 2024 г. 0:17

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Заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, собирается ли президент России Владимир Путин после "выборов" усиливать мобилизацию. По его словам, глава Кремля только хотел легитимации согласно Конституции РФ, чтобы ее провести.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини. LIVE.

Усилит ли глава Кремля мобилизацию в РФ

"Если Путин получит карт-бланш на шесть лет—- совершенно понятно, что он не только усилит мобилизацию, но и переведет экономику на военные рельсы. Ему ничто не помешает бросать в костер войны новые человеческие жертвы", — сказал он.

Как отметил военнослужащий: все предновогодние военные операции ВС РФ имели под собой политический подтекст.

"Взятие Бахмута и Авдеевки не принесло Путину никаких военных дивидендов. А когда туда были брошены мощнейшие подразделения российской армии, граница имела слабую защищенность, чем мы и воспользовались", — добавил Цезарь.

Напомним, ранее Легион "Свобода России" уничтожил в деревне Теткино Курской области склад боеприпасов российской армии. В настоящее время населенный пункт контролируют легионеры : 12 марта он перешел под их контроль.

В то же время, судя по последним перехватам ГУР, бойцы продолжают продвижение вглубь Белгородской области. Как свидетельствует перехваченный разговор местных жителей, легионеры вошли в Грайворон, а над населенным пунктом Козинка установлен их полный контроль.

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