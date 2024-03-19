Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, про можливості застосування ядерної зброї у війні Росії проти України. За його словами, Путін наразі більше залякує.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Чому наразі перебільшена загроза ядерної зброї

"Головна функція ядерної зброї — стримування. Для того, щоб армія з великим загальновійськовим ресурсом та авіаційним не могла захопити країну, яка їй уступає. Зараз перебільшують його вражаючі властивості. Застосування тактичної ядерної зброї під час українсько-російської війни не дало б Путіну нічого" - зазначив він.

Боєць Легіону "Свобода Росії" зазначив, що використання стратегічної ядерної зброї, що знаходиться під Твер'ю по Україні неможливе.

"Застосовувати стратегічну зброю не завжди зручно. Я вам скажу, що ракети, що знаходяться під Твер'ю, шахтового базування. Вони на Київ не полетять у них мінімальна дальність 400-500 км. Тактичні боєприпаси мають не настільки велику руйнівну дію. Вкрита сила у перекритих окопах та бліндажах витримує такий вибух на відстані 300-400 метрів. Тому Путін більше залякує", - додав заступник командира Легіону.

Нагадаємо, що заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву.

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