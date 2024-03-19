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Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

19 березня 2024 р. 08:16

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08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

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Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, про можливості застосування ядерної зброї у війні Росії проти України. За його словами, Путін наразі більше залякує.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

 Чому наразі перебільшена загроза ядерної зброї

"Головна функція ядерної зброї — стримування. Для того, щоб армія з великим загальновійськовим ресурсом та авіаційним не могла захопити країну, яка їй уступає. Зараз перебільшують його вражаючі властивості. Застосування тактичної ядерної зброї під час українсько-російської війни не дало б Путіну нічого" - зазначив він.

Боєць Легіону "Свобода Росії" зазначив, що використання стратегічної ядерної зброї, що знаходиться під Твер'ю по Україні неможливе.

"Застосовувати стратегічну зброю не завжди зручно. Я вам скажу, що ракети, що знаходяться під Твер'ю, шахтового базування. Вони на Київ не полетять у них мінімальна дальність 400-500 км. Тактичні боєприпаси мають не настільки велику руйнівну дію. Вкрита сила у перекритих окопах та бліндажах витримує такий вибух на відстані 300-400 метрів. Тому Путін більше залякує", - додав заступник командира Легіону.

Нагадаємо, що заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву.

Раніше ми писали, що начальник штабу РДК розповів про плани добровольців найближчим часом.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

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00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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