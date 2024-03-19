Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал о возможности применения ядерного оружия в войне России против Украины. По его словам, Путин сейчас больше запугивает.

Об этом он рассказал в вечернем эфире "Новини.Live".

Почему сейчас преувеличена угроза ядерного оружия

"Главная функция ядерного оружия — сдерживание. Для того чтобы армия с большим общевойсковым и авиационным не могла захватить уступающую ему страну. Сейчас преувеличивают его впечатляющие свойства. Применение тактического ядерного оружия во время российско-украинской войны не дало бы Путину ничего" – отметил он.

Боец Легиона "Свобода России" отметил, что использование находящегося под Тверью по Украине стратегического ядерного оружия невозможно.

"Применять стратегическое оружие не всегда удобно. Я вам скажу, что ракеты, которые находятся под Тверью, шахтового базирования. Они на Киев не полетят у них дальность минимальная 400-500 км. Тактические боеприпасы обладают не столь большим разрушающим действием. Укрытая сила в перекрытых окопах и блиндажах выдерживает такой взрыв на расстоянии 300-400 метров. Поэтому Путин больше запугивает", — добавил заместитель командира Легиона.

Напомним, что заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву.

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