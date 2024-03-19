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Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

19 марта 2024 г. 8:16

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08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

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00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

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20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

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Заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал о возможности применения ядерного оружия в войне России против Украины. По его словам, Путин сейчас больше запугивает.

Об этом он рассказал в вечернем эфире "Новини.Live".

Почему сейчас преувеличена угроза ядерного оружия

"Главная функция ядерного оружия — сдерживание. Для того чтобы армия с большим общевойсковым и авиационным не могла захватить уступающую ему страну. Сейчас преувеличивают его впечатляющие свойства. Применение тактического ядерного оружия во время российско-украинской войны не дало бы Путину ничего" – отметил он.

Боец Легиона "Свобода России" отметил, что использование находящегося под Тверью по Украине стратегического ядерного оружия невозможно.

"Применять стратегическое оружие не всегда удобно. Я вам скажу, что ракеты, которые находятся под Тверью, шахтового базирования. Они на Киев не полетят у них дальность минимальная 400-500 км. Тактические боеприпасы обладают не столь большим разрушающим действием. Укрытая сила в перекрытых окопах и блиндажах выдерживает такой взрыв на расстоянии 300-400 метров. Поэтому Путин больше запугивает", — добавил заместитель командира Легиона.

Напомним, что заместитель командира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву.

Ранее мы писали, что начальник штаба РДК рассказал о планах добровольцев в ближайшее время.

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02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

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23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

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21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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