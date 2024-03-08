Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Сили оборони продовжують розширювати та успішно утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Однак, окупанти не полишають спроб розгромити його. Лише за вчора ворог проводив три штурмові операції.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ24.

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини

"Ми продовжуємо свою роботу з розширення плацдарму на лівому березі Херсонщини. Найважливіше, це його утримати. Нашим військовим це вдається. Ворожі підрозділи, попри нестачу мотивації, знаходять можливість зібрати штурмові групи", — сказала Гуменюк, говорячи про загальну ситуацію на лівому березі Херсонщини.

Вона додала, що російські окупанти не полишають спроб захопити та розгромити плацдарм. Лише за вчора ворог проводив три штурми, однак жоден з них не був успішний.

"За минулу добу було проведено три таких штурми, всі вони відбиті. Близько 50 окупантів залишилося вздовж Кринок. Решта повернулася на вихідні позиції", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, військовослужбовець 47-ої бригади Микола Мельник розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.

Тим часом останніми днями російські окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донеччини.