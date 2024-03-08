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Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

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13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Text

12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Text

11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

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08:00 Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

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Сили оборони продовжують розширювати та успішно утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Однак, окупанти не полишають спроб розгромити його. Лише за вчора ворог проводив три штурмові операції.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ24. 

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини

"Ми продовжуємо свою роботу з розширення плацдарму на лівому березі Херсонщини. Найважливіше, це його утримати. Нашим військовим це вдається. Ворожі підрозділи, попри нестачу мотивації, знаходять можливість зібрати штурмові групи", — сказала Гуменюк, говорячи про загальну ситуацію на лівому березі Херсонщини. 

Вона додала, що російські окупанти не полишають спроб захопити та розгромити плацдарм. Лише за вчора ворог проводив три штурми, однак жоден з них не був успішний. 

"За минулу добу було проведено три таких штурми, всі вони відбиті. Близько 50 окупантів залишилося вздовж Кринок. Решта повернулася на вихідні позиції", — сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, військовослужбовець 47-ої бригади Микола Мельник розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку. 

Тим часом останніми днями російські окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донеччини.

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13:22 В Куп'янську було чутно вибухи — в прокуратурі повідомили про загиблих

13:15 Удар по Одесі 28 лютого — екологи підрахували збитки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 На Дніпропетровщині ліквідували схему з вивезення ухилянтів за кордон

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13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

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11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

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