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Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

8 марта 2024 г. 13:09

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

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Силы обороны продолжают расширять и успешно удерживать плацдарм на левобережье Херсона. Однако оккупанты не оставляют попыток разгромить его. Только вчера враг проводил три штурмовые операции.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев24.

Какая ситуация на левом берегу Херсона

"Мы продолжаем свою работу по расширению плацдарма на левом берегу Херсонщины. Самое важное, это его удержать. Нашим военным это удается. Вражеские подразделения, несмотря на недостаток мотивации, находят возможность собрать штурмовые группы", — сказала Гуменюк, говоря об общей ситуации на левом берегу Херсонщины. 

Она добавила, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить и разгромить плацдарм. Только вчера враг проводил три штурма, однако ни один из них не был успешен.

"За минувшие сутки было проведено три таких штурма, все они отбиты. Около 50 оккупантов осталось вдоль Крынок. Остальные вернулись на исходные позиции", — сказала Гуменюк.

Напомним, военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник рассказал в интервью Новини.LIVE, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.

Между тем в последние дни российские оккупанты применяют все больше ресурсов на пути к наступлению на Чосовой Яр Донетчины.

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13:22 В Купянске были слышны взрывы — в прокуратуре сообщили о погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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