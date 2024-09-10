Президент України Володимир Зеленський хоче завершити російсько-українську війну вже цієї осені. Водночас у Росії згодні на переговори лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курську область.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями ефіру Новини.LIVE стали:
- політтехнолог Тарас Загородній;
- очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Разом з ними обговоримо такі теми:
- Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені;
- переговори з Україною будуть лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курщину, — заявив секретар Радбезу Шойгу;
- якщо впаде Покровськ, втратимо фронт, — Ярославський;
- росіяни втрачають 80% особового складу під час штурмів на Донеччині;
- Росія вичерпала створені в СРСР резерви енергетики.