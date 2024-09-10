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Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

10 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

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18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський хоче завершити російсько-українську війну вже цієї осені. Водночас у Росії згодні на переговори лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курську область.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями ефіру Новини.LIVE стали:

  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Разом з ними обговоримо такі теми:

  • Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені;
  • переговори з Україною будуть лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курщину, — заявив секретар Радбезу Шойгу;
  • якщо впаде Покровськ, втратимо фронт, — Ярославський;
  • росіяни втрачають 80% особового складу під час штурмів на Донеччині;
  • Росія вичерпала створені в СРСР резерви енергетики.

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13:23 Попит на валюту — скільки українці купили доларів та євро у серпні

13:21 Терехов назвав кількість першокласників, які навчаються офлайн у Харкові

13:09 Нічна атака на енергосистему України — в Міненерго розповіли про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Екскомандир Азову Жорін відреагував на скандал через побиття військового у Смілі

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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