Президент України Володимир Зеленський хоче завершити російсько-українську війну вже цієї осені. Водночас у Росії згодні на переговори лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курську область.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями ефіру Новини.LIVE стали:

політтехнолог Тарас Загородній;

очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Разом з ними обговоримо такі теми:

Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені;

переговори з Україною будуть лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курщину, — заявив секретар Радбезу Шойгу;

якщо впаде Покровськ, втратимо фронт, — Ярославський;

росіяни втрачають 80% особового складу під час штурмів на Донеччині;

Росія вичерпала створені в СРСР резерви енергетики.