Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский хочет завершить российско-украинскую войну уже этой осенью. В то же время в России согласны на переговоры только тогда, когда ВСУ покинут Курскую область.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями эфира Новини.LIVE стали:
- политтехнолог Тарас Загородний;
- глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Вместе с ними обсудим следующие темы:
- Владимир Зеленский хочет завершить войну этой осенью;
- переговоры с Украиной будут только тогда, когда ВСУ покинут Курщину, — заявил секретарь Совбеза Шойгу;
- если упадет Покровск, потеряем фронт, — Ярославский;
- россияне теряют 80% личного состава во время штурмов в Донецкой области;
- Россия исчерпала созданные в СССР резервы энергетики.