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Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

10 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский хочет завершить российско-украинскую войну уже этой осенью. В то же время в России согласны на переговоры только тогда, когда ВСУ покинут Курскую область.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

  • Владимир Зеленский хочет завершить войну этой осенью;
  • переговоры с Украиной будут только тогда, когда ВСУ покинут Курщину, — заявил секретарь Совбеза Шойгу;
  • если упадет Покровск, потеряем фронт, — Ярославский;
  • россияне теряют 80% личного состава во время штурмов в Донецкой области;
  • Россия исчерпала созданные в СССР резервы энергетики.

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13:39 Наталка Диденко предупредила об опасных погодных явлениях 11 сентября

13:27 В Пентагоне заявили, что россиянам не удается захватить Покровск

13:26 На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:24 Схема на 100 млн — в Одесской области разоблачили производство поддельных сигарет

13:23 Спрос на валюту — сколько украинцы купили долларов и евро в августе

13:21 Терехов назвал количество первоклассников, которые учатся офлайн в Харькове

13:09 Ночная атака на энергосистему Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

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