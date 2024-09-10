Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский хочет завершить российско-украинскую войну уже этой осенью. В то же время в России согласны на переговоры только тогда, когда ВСУ покинут Курскую область.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

политтехнолог Тарас Загородний;

глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

Владимир Зеленский хочет завершить войну этой осенью;

переговоры с Украиной будут только тогда, когда ВСУ покинут Курщину, — заявил секретарь Совбеза Шойгу;

если упадет Покровск, потеряем фронт, — Ярославский;

россияне теряют 80% личного состава во время штурмов в Донецкой области;

Россия исчерпала созданные в СССР резервы энергетики.