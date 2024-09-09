Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 9 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, поговоримо про готовність Росії масовано застосувати проти України іранські ракети.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- РФ може атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру України іранськими ракетами вже цієї осені, — ISW;
- Ворог продовжує хімічні атаки проти Сил оборони: лише за серпень — понад 400;
- Росіяни продовжують наступати на Покровськ, користуючись нестачею людей у ЗСУ, — The Economist;
- Зеленський розкрив конгресменам США "певні деталі" плану, який покаже Байдену, Трампу і Гарріс — Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчих перегонів у США, — NYT;
- по 16 годин без світла на добу можуть залишитися Київ, Одеса та Харків цієї зими, — Центр досліджень енергетики.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України від ''Слуги народу'', заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- соціолог Андрій Єременко;
- міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;
- генерал-майор запасу Сергій Кривонос;
- журналістка з Вашингтону Каріна Орлова.