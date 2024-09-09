Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 9 вересня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, поговоримо про готовність Росії масовано застосувати проти України іранські ракети.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

РФ може атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру України іранськими ракетами вже цієї осені, — ISW;

Ворог продовжує хімічні атаки проти Сил оборони: лише за серпень — понад 400;

Росіяни продовжують наступати на Покровськ, користуючись нестачею людей у ЗСУ, — The Economist;

Зеленський розкрив конгресменам США "певні деталі" плану, який покаже Байдену, Трампу і Гарріс — Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчих перегонів у США, — NYT;

по 16 годин без світла на добу можуть залишитися Київ, Одеса та Харків цієї зими, — Центр досліджень енергетики.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України від ''Слуги народу'', заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

соціолог Андрій Єременко;

міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос;

журналістка з Вашингтону Каріна Орлова.