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Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

9 сентября 2024 г. 17:50

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17:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

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15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

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13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 9 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, поговорим о готовности России массированно применить против Украины иранские ракеты.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • РФ может атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины иранскими ракетами уже этой осенью, — ISW;
  • Враг продолжает химические атаки против Сил обороны: только за август — более 400;
  • Россияне продолжают наступать на Покровск, пользуясь нехваткой людей в ВСУ, — The Economist;
  • Зеленский раскрыл конгрессменам США "определенные детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Гаррис — Трамп опережает Гаррис на 1% на финальном этапе предвыборной гонки в США, — NYT;
  • по 16 часов без света в сутки могут остаться Киев, Одесса и Харьков этой зимой — Центр исследований энергетики.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • социолог Андрей Еременко;
  • Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
  • журналистка из Вашингтона Карина Орлова.

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17:44 Дожди и грозы — в Укргидрометцентре предупредили, жителям каких областей понадобятся зонты

17:34 В Киеве суд вынес приговор мужчине, сбывавшему наркотики жителям столицы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:29 В мэрии Харькова подсчитали количество предпринимателей, открывших с начала года бизнес в городе

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