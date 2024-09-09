Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 9 сентября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, поговорим о готовности России массированно применить против Украины иранские ракеты.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

РФ может атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины иранскими ракетами уже этой осенью, — ISW;

Враг продолжает химические атаки против Сил обороны: только за август — более 400;

Россияне продолжают наступать на Покровск, пользуясь нехваткой людей в ВСУ, — The Economist;

Зеленский раскрыл конгрессменам США "определенные детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Гаррис — Трамп опережает Гаррис на 1% на финальном этапе предвыборной гонки в США, — NYT;

по 16 часов без света в сутки могут остаться Киев, Одесса и Харьков этой зимой — Центр исследований энергетики.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

социолог Андрей Еременко;

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос;

журналистка из Вашингтона Карина Орлова.