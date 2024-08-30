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Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 серпня 2024 р. 08:00

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
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22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

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18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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Ексклюзив

18:24Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих питань, зокрема втрату Україною першого винищувача F-16. Також проаналізуємо загальну ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію Збройних сил України та просування росіян на Покровському напрямку.

Подивитися ефір можна о 07:00 за посиланням.

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ранкового ефіру Новини.LIVE обговоримо наступні питання:

  • Україна втратила перший F-16;
  • Чи справді голові "Укренерго" Кудрицькому шукають заміну;  
  • Що зараз відбувається на лінії фронту.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.

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09:28 Американського експолітика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста

09:19 Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей знищили сили ППО

09:18 Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Покровському напрямку — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:05 У Львові зросте ціна за проїзд у міському транспорті — кого це стосуватиметься

09:05 Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні

09:02 У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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