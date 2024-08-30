Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих питань, зокрема втрату Україною першого винищувача F-16. Також проаналізуємо загальну ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію Збройних сил України та просування росіян на Покровському напрямку.
Подивитися ефір можна о 07:00 за посиланням.
Про що ефір
Під час сьогоднішнього ранкового ефіру Новини.LIVE обговоримо наступні питання:
- Україна втратила перший F-16;
- Чи справді голові "Укренерго" Кудрицькому шукають заміну;
- Що зараз відбувається на лінії фронту.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- народний депутат України, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- член делегації ПАРЄ, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.