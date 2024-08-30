Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих питань, зокрема втрату Україною першого винищувача F-16. Також проаналізуємо загальну ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію Збройних сил України та просування росіян на Покровському напрямку.

Подивитися ефір можна о 07:00 за посиланням.

Про що ефір

Під час сьогоднішнього ранкового ефіру Новини.LIVE обговоримо наступні питання:

Україна втратила перший F-16;

Чи справді голові "Укренерго" Кудрицькому шукають заміну;

Що зараз відбувається на лінії фронту.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

народний депутат України, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

член делегації ПАРЄ, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.