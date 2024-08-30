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Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

30 серпня 2024 р. 05:37

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18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Росіяни ніколи не підуть на домовленості, поки вони перебувають у ситуації слабкої сторони. Водночас, захоплення частини Курської області РФ, допомогає ЗСУ завдавати значних втрат противнику.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 29 серпня, заявив військовий Микола Мельник.

Яку роль відіграє операція ЗСУ в Курській області

Він зазначив, що думка про те, що Україна захопить частину РФ для того, щоб вийти на певні домовленості, могла виникнути лише в того, хто не знає що таке Росія.

Однак операція ЗСУ в Курській області дозволила перенести війну на територію РФ. Застосувавши незначні сили, Україні вдалось захопити ворожу землю та створити умови, при яких росіяни не можуть вибити ЗСУ і змушені концентрувати резерви.

"Ми ці резерви знищуємо тією далекобійною зброєю, яка в нас є. Звісно, кількість резервів все одно збільшується, тому що в росіян більший потенціал, але те, що вони несуть збільшені втрати на тому напрямку, це також дуже великий факт", — наголосив військовий.

Мельник додав, що це не лише воєнна переможна, але й моральний підйом для українського суспільства.

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05:38 РФ вдарила вночі по Сумах, внаслідок атаки виникла пожежа та є постраждалі

05:34 Макрон стверджує, що не знав про візит Дурова до Франції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:05 У деяких регіонах температура опуститься до +10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

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18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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