Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

Росіяни ніколи не підуть на домовленості, поки вони перебувають у ситуації слабкої сторони. Водночас, захоплення частини Курської області РФ, допомогає ЗСУ завдавати значних втрат противнику.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 29 серпня, заявив військовий Микола Мельник.

Яку роль відіграє операція ЗСУ в Курській області

Він зазначив, що думка про те, що Україна захопить частину РФ для того, щоб вийти на певні домовленості, могла виникнути лише в того, хто не знає що таке Росія.

Однак операція ЗСУ в Курській області дозволила перенести війну на територію РФ. Застосувавши незначні сили, Україні вдалось захопити ворожу землю та створити умови, при яких росіяни не можуть вибити ЗСУ і змушені концентрувати резерви.

"Ми ці резерви знищуємо тією далекобійною зброєю, яка в нас є. Звісно, кількість резервів все одно збільшується, тому що в росіян більший потенціал, але те, що вони несуть збільшені втрати на тому напрямку, це також дуже великий факт", — наголосив військовий.

Мельник додав, що це не лише воєнна переможна, але й моральний підйом для українського суспільства.