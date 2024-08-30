Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

Россияне никогда не пойдут на договоренности, пока они находятся в ситуации слабой стороны. В то же время, захват части Курской области РФ, помогает ВСУ наносить значительные потери противнику.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 29 августа, заявил военный Николай Мельник.

Какую роль играет операция ВСУ в Курской области

Он отметил, что мнение о том, что Украина захватит часть РФ для того, чтобы выйти на определенные договоренности, могла возникнуть только у того, кто не знает, что такое Россия.

Однако операция ВСУ в Курской области позволила перенести войну на территорию РФ. В частности, применив незначительные силы, Украине удалось захватить вражескую землю и создать условия, при которых россияне не могут выбить ВСУ и вынуждены концентрировать резервы.

"Мы эти резервы уничтожаем тем дальнобойным оружием, которое у нас есть. Конечно, количество резервов все равно увеличивается, потому что у россиян больший потенциал, но то, что они несут увеличенные потери на том направлении, это тоже очень большой факт", — подчеркнул военный.

Мельник добавил, что это не только военная победа, но и моральный подъем для украинского общества.